Путин обсудил с президентом Киргизии рост товарооборота между двумя странами

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в среду отметил рост товарооборота между двумя государствами, а также выразил уверенность в перспективах сотрудничества Москвы и Бишкека.

Встреча двух лидеров прошла в Москве. Россия стала первой страной, куда Жээнбеков прибыл с официальным визитом в качестве главы государства после победы на президентских выборах. Путин поздравил Жээнбекова с новой должностью и отметил, что именно в тот период, когда нынешний президент Киргизии стоял во главе правительства страны, Бишкек присоединился к Евразийскому экономическому союзу.

Владимир Путин подчеркнул, что вступление Киргизии в ЕврАзЭС положительно сказалось на двустороннем сотрудничестве Москвы и Бишкека, пишет ТАСС.

«В двустороннем плане у нас после небольшого спада в прошлом году в этом уже 32-процентный рост за первые три квартала текущего года, и в два с лишним раза увеличились поставки вашей продовольственной продукции», — сообщил коллеге российский лидер.

Владимир Путин также высказал уверенность в перспективном дальнейшем сотрудничестве двух государств и в других сферах. В частности, в сфере безопасности. Так, 30 ноября Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встретятся на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Минске.

Жээнбеков в свою очередь поблагодарил российского президента за помощь в стабилизации ситуации в Киргизии после революции 2010 года и назвал Россию основным направлением сотрудничества для Бишкека сегодня.