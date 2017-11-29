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Путин обсудил с президентом Киргизии рост товарооборота между двумя странами
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    Путин обсудил с президентом Киргизии рост товарооборота между двумя странами

    20:00  29 Ноября 2017
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    Путин обсудил с президентом Киргизии рост товарооборота между двумя странами

    Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в среду отметил рост товарооборота между двумя государствами, а также выразил уверенность в перспективах сотрудничества Москвы и Бишкека.

    Встреча двух лидеров прошла в Москве. Россия стала первой страной, куда Жээнбеков прибыл с официальным визитом в качестве главы государства после победы на президентских выборах. Путин поздравил Жээнбекова с новой должностью и отметил, что именно в тот период, когда нынешний президент Киргизии стоял во главе правительства страны, Бишкек присоединился к Евразийскому экономическому союзу.

    Владимир Путин подчеркнул, что вступление Киргизии в ЕврАзЭС положительно сказалось на двустороннем сотрудничестве Москвы и Бишкека, пишет ТАСС.

    «В двустороннем плане у нас после небольшого спада в прошлом году в этом уже 32-процентный рост за первые три квартала текущего года, и в два с лишним раза увеличились поставки вашей продовольственной продукции», — сообщил коллеге российский лидер.

    Путин обсудил с президентом Киргизии рост товарооборота между двумя странами

    Владимир Путин также высказал уверенность в перспективном дальнейшем сотрудничестве двух государств и в других сферах. В частности, в сфере безопасности. Так, 30 ноября Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встретятся на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Минске.

    Жээнбеков в свою очередь поблагодарил российского президента за помощь в стабилизации ситуации в Киргизии после революции 2010 года и назвал Россию основным направлением сотрудничества для Бишкека сегодня.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #киргизия
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