Болельщиков-геев научат вести себя правильно на ЧМ-2018 в России

Москва, 29 ноября. Европейская сеть организаций, выступающая против дискриминации в футболе и обществе (FARE), готовит специальную памятку для представителей ЛГБТ, приуроченную к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

По словам руководителя организации Пиары Пауэра, в брошюре будут прописаны общие правила поведения для гомосексуалов. В частности, геям рекомендовано быть осторожными в любом месте, где «не приветствуют членов ЛГБТ-сообщества» и не демонстрировать свою сексуальную ориентацию публично.

В памятке также представят общую информацию о том, как в России относятся к геям и лесбиянкам.

«Быть геем — это не преступление. Но в стране существует закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Поэтому секс-меньшинства здесь вынуждены прятаться», — цитирует Пауэра британское издание The Guardian.

В будущем представители Международной федерации футбола также будут обсуждать вопрос демонстрации радужного флага ЛГБТ во время матчей.