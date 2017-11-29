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Спорт
«СКА-Нефтяник» разгромил «Строитель» со счетом 10:0 на домашнем льду
Спорт
Болельщиков-геев научат вести себя правильно на ЧМ-2018 в России
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    Болельщиков-геев научат вести себя правильно на ЧМ-2018 в России

    17:05  29 Ноября 2017
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    Болельщиков-геев научат вести себя правильно на ЧМ-2018 в России

    Москва, 29 ноября. Европейская сеть организаций, выступающая против дискриминации в футболе и обществе (FARE), готовит специальную памятку для представителей ЛГБТ, приуроченную к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

    По словам руководителя организации Пиары Пауэра, в брошюре будут прописаны общие правила поведения для гомосексуалов. В частности, геям рекомендовано быть осторожными в любом месте, где «не приветствуют членов ЛГБТ-сообщества» и не демонстрировать свою сексуальную ориентацию публично.

    В памятке также представят общую информацию о том, как в России относятся к геям и лесбиянкам.

     «Быть геем — это не преступление. Но в стране существует закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Поэтому секс-меньшинства здесь вынуждены прятаться», — цитирует Пауэра британское издание The Guardian.

    В будущем представители Международной федерации футбола также будут обсуждать вопрос демонстрации радужного флага ЛГБТ во время матчей.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #лгбт #чм-2018
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