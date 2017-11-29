Заместитель Шойгу посетил предприятие «Электроприбор»

Москва, 29 ноября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Юрий Борисов посетил концерн «Электроприбор» для проверки выполнения гособоронзаказа.

Заместитель Шойгу ознакомился с ходом выполнения работ, связанных с выполнением государственных испытаний систем навигации, которые создаются в интересах ВМФ РФ, а также обсудил проблемы навигационно-гидрографического обеспечения ВС России.

«У нас никогда, по крайней мере, за все время моей работы в Министерстве обороны, а это пять лет, не было сложностей со сдачей продукции концерном «Электроприбор», — отметил Юрий Борисов.

Во время визита в рамках проверки выполнения гособоронзаказа заместитель министра поздравил коллектив и руководство концерна с 90-летием со дня основания «Электроприбора» и высоко оценил их вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации.