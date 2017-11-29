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Спорт
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Россия
Заместитель Шойгу посетил предприятие «Электроприбор»
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    Заместитель Шойгу посетил предприятие «Электроприбор»

    16:50  29 Ноября 2017
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    Заместитель Шойгу посетил предприятие «Электроприбор»

    Москва, 29 ноября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Юрий Борисов посетил концерн «Электроприбор» для проверки выполнения гособоронзаказа.

    Заместитель Шойгу ознакомился с ходом выполнения работ, связанных с выполнением государственных испытаний систем навигации, которые создаются в интересах ВМФ РФ, а также обсудил проблемы навигационно-гидрографического обеспечения ВС России.

    «У нас никогда, по крайней мере, за все время моей работы в Министерстве обороны, а это пять лет, не было сложностей со сдачей продукции концерном «Электроприбор», — отметил Юрий Борисов.

    Во время визита в рамках проверки выполнения гособоронзаказа заместитель министра поздравил коллектив и руководство концерна с 90-летием со дня основания «Электроприбора» и высоко оценил их вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации.

    Заместитель Шойгу посетил предприятие «Электроприбор»

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #юрий борисов #гособоронзаказ #электроприбор
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