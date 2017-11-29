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Общество
Ростуризм назвал самые популярные направления для отдыха в РФ на Новый год
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    Ростуризм назвал самые популярные направления для отдыха в РФ на Новый год

    16:47  29 Ноября 2017
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    Ростуризм назвал самые популярные направления для отдыха в РФ на Новый год

    Москва, 29 ноября. Ростуризм назвал курорты Крыма и Краснодарского края самыми популярными среди россиян направлениями внутреннего туризма в период новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    «Из внутрироссийских направлений, по данным группы компаний «Слетать.ру», в этом году лидируют Краснодарский край (47,34% запросов на туры по России) и Крым (32,65%)», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что в число популярных для новогоднего отдыха регионов также попали Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Карачаево-Черкессия, Калининградская и Вологодская области, Ставропольский край и Татарстан.

    По данным портала Biletix, продажа авиабилетов на период новогодних праздников по России выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. В число популярных направлений для авиапутешествий попали Сочи, Минеральные воды, Симферополь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Краснодар.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #крым #кубань #ростуризм
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