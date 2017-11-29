Теракты в России координировались с помощью Telegram и Zello — ШОС

Москва, 29 ноября. Действия злоумышленников, готовивших теракты на территории Российской Федерации в 2017 году, координировались с помощью приложений Zello и Telegram. Об этом рассказал директор Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Евгений Сысоев.

«Достоверно известно, что управление террористическими группами, планировавшими осуществление терактов в России, осуществлялось дистанционно с Ближнего Востока и Турции с использованием интернет-приложений Zello и Telegram», — цитирует его слова издание «Известия».

Согласно предварительным данным, в 2017 году сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые сотрудничали со странами-членами ШОС, разоблачили более 50 ячеек террористов.

Напомним, в конце августа стало известно о том, что правоохранительные органы России предотвратили теракты в Москве и Подмосковье, которые готовили члены так называемого «Исламского государства1» (группировка запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.