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Россия
Теракты в России координировались с помощью Telegram и Zello — ШОС
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    Теракты в России координировались с помощью Telegram и Zello — ШОС

    16:50  29 Ноября 2017
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    Теракты в России координировались с помощью Telegram и Zello — ШОС

    Москва, 29 ноября.  Действия злоумышленников, готовивших теракты на территории Российской Федерации в 2017 году, координировались с помощью приложений Zello и Telegram. Об этом рассказал директор Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Евгений Сысоев.

    «Достоверно известно, что управление террористическими группами, планировавшими осуществление терактов в России, осуществлялось дистанционно с Ближнего Востока и Турции с использованием интернет-приложений Zello и Telegram», — цитирует его слова издание «Известия».

    Согласно предварительным данным, в 2017 году сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые сотрудничали со странами-членами ШОС, разоблачили более 50 ячеек террористов.

    Напомним, в конце августа стало известно о том, что правоохранительные органы России предотвратили теракты в Москве и Подмосковье, которые готовили члены так называемого «Исламского государства1» (группировка запрещена в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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