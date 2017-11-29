Поезд сошел с рельсов на юге Испании: десятки пострадавших
Мадрид, 29 ноября. Более 20 человек пострадали в результате схода пассажирского поезда с рельсов на юге Испании, сообщили источники в экстренных службах области Андалусия.
По последним данным, в инциденте пострадал 21 человек. ЧП произошло в среду, 29 ноября, между 10 и 11 часами утра. Пассажирский поезд Малага-Севилья сошел с рельсов около населенного пункта Арааль, расположенного на юге Испании. Уточняется, что речь идет о третьем вагоне поезда.
Один из пассажиров получил серьезную травму. На вертолете его доставили в город Росио-де-Севилья. Первую помощь раненым оказали местные жители — фермеры.
#DescarrilamientoTrenArahal Imágenes de los servicios de emergencias trabajando en la zona del accidente #GREA #EPES @guardiacivil #Bomberos pic.twitter.com/xBN251fNNv— Emergencias 112 (@E112Andalucia) November 29, 2017
Всего в пассажирском поезде находилось 79 человек. Предполагается, что инцидент произошел из-за плохой погоды.