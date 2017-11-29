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Поезд сошел с рельсов на юге Испании: десятки пострадавших
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    Поезд сошел с рельсов на юге Испании: десятки пострадавших

    16:48  29 Ноября 2017
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    Поезд сошел с рельсов на юге Испании: десятки пострадавших

    Мадрид, 29 ноября. Более 20 человек пострадали в результате схода пассажирского поезда с рельсов на юге Испании, сообщили источники в экстренных службах области Андалусия.

    По последним данным, в инциденте пострадал 21 человек. ЧП произошло в среду, 29 ноября, между 10 и 11 часами утра. Пассажирский поезд Малага-Севилья сошел с рельсов около населенного пункта Арааль, расположенного на юге Испании. Уточняется, что речь идет о третьем вагоне поезда.

    Один из пассажиров получил серьезную травму. На вертолете его доставили в город Росио-де-Севилья. Первую помощь раненым оказали местные жители — фермеры.

    Всего в пассажирском поезде находилось 79 человек. Предполагается, что инцидент произошел из-за плохой погоды.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #испания #инцидент #поезд #рельсы
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