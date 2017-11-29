Москва, 29 ноября. Американский посол на Украине Мари Йованович заявила, что строительство Керченского моста, соединяющего Крым и материковую часть РФ, существенно ограничивает транспортное сообщение Украины. Россияне прокомментировали заявление дипломата США, отметив, что некоторым возможно Бруклинский мост мешает.

Дипломат Мари Йованович считает, что реализация проекта по строительству моста через Керченский пролив препятствует доставке грузов в украинские порты на Азовском море. Она отметила, что акватория играет большую роль в логистике поставок угля, металла и зерна на международные рынки. Россияне прокомментировали слова американского посла.

«Киев выразил протест России за строительство мостов, железных дорог и газопроводов в обход Украины, потому что «порядочные оккупанты» так не поступают», — написал пользователь Тютинин.

Многие полагают, что на Украине делают антироссийские заявления, поскольку это единственный способ Киева заявить о себе. Украинские власти несмотря на амбиции слабы в геополитике.

«Керченский мост мешает Украине — плохим геотанцорам все мешает», — отметил SSZ.

«А мне Бруклинский мост мешает! Сплю, а он мешает; ем — мешает! Работать мешает! Так и скажу боссу: «Уберите мост Бруклинский — производительность вырастет, инновации», — с иронией отметил Чертополох.

Некоторые россияне выступают с неожиданными предложениями к Киеву и Вашингтону.

«Керченский мост мешает Украине. Ну так пусть передвинут страну подальше от моста», — написал пользователь Т-34.

«Американцы могут отдать украинцам какой-нибудь свой ненужный порт», — добавляет Окси.

Другие вспоминают, что украинская экономика долгие годы строилась на кредитовании со стороны МВФ, поддержке от ЕС и США. Однако Киев не стремится отдавать долги, даже по постановлению Высокого суда Лондона, обязавшего украинское власти выплатить России 3 млрд 75 млн долларов.