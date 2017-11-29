Сирия сегодня: «Силы Тигра» готовятся атаковать ИГ в Дейр-эз-Зоре, успех САА в Алеппо

Сирия, 29 ноября. Элитное спецподразделение САА готовится к следующей битве с ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре; сирийские войска отбили у «Хайят Тахрир аш-Шам» несколько населенных пунктов в Алеппо и продвинулись к военной базе «Абу-Духур»; Восточная Гута остается под блокадой террористов. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Силы Тигра» готовы нанести следующий удар по террористам

Элитные спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) готовятся к следующей битве с боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Как сообщил военный источник в Дамаске, после зачистки пустынной местности от террористов, «Силы Тигра», скорее всего, будут развернуты в северной части провинции Хама, где они возглавят следующую спецоперацию в провинции Идлиб. Поскольку некоторые группы «Сил Тигра» уже развернуты в провинции Хама, было бы целесообразно провести следующую крупную операцию этого подразделения в этом регионе.

Кроме того, после недавних достижений 3-го и 5-го корпусов САА в южной части провинции Алеппо, военнослужащие армии Башара Асада оказались в пределах 20 км от стратегического военного аэропорта «Абу-Духур». Военный аэропорт Абу-Духур является главным оплотом коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) в восточной части провинции Идлиб.

Некоторые другие варианты для «Сил Тигра» — это западные и южные села провинции Алеппо, однако первое вряд ли связано с присутствием войск турецкой армии в районе Дарат-Изза.

Продвижение САА в южной части Алеппо.

Правительственные войска достигли прогресса во время наступления на юге провинции Алеппо, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По имеющейся информации, отрядам САА удалось продвинуться из Аль-Рашидии в Азизу и Абишу, восстановив контроль над деревнями, оккупированными боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». После наступления боевики, как полагается, отступили на юг.

Спецоперация была направлена на получение доступа к военной авиабазе «Абу-Духур», расположенной к востоку от Идлиба.

Мунзер рассказал об обстановке в Восточной Гуте

Временный поверенный в делах Сирийской Арабской Республики (САР) при ООН Мунзер Мунзер сообщил, что, несмотря на продолжение эскалации вооруженными боевиками, Сирия по-прежнему делает все необходимое для доставки гуманитарной помощи, сообщает сирийское информагентство SANA.

Мунзер сообщил, что на данный момент район Восточной Гуты Дамаска находится под блокадой вооруженных группировок, которые, как он отметил, обладают поддержкой постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Поверенный САР подчеркнул, что поддерживаемая США международная коалиция совершила массовые преступления в отношении граждан Сирии в провинции Ракка, а также в ряде других регионов республики, «на уровне военных преступлений и преступлений против человечества».

1 Организация запрещена на территории РФ.