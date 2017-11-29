«Не проще ли сдать Мариуполь?»: россияне отреагировали на требование Киева «запретить» мост в Крым

Москва, 29 ноября. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омерян призвал международных партнеров оказать давление на Россию, чтобы запретить строительство моста через Керченский пролив. По его словам, крымский мост мешает украинскому судоходству из-за габаритных ограничений.

«Незаконное строительство моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России», — отметил он.

Российские интернет-пользователи скептично отнеслись к инициативе Омеряна. Некоторые заявили, что плохая загруженность мариупольского порта объясняется слабостью украинской экономики, а вовсе не крымским мостом, а другие и вовсе предложили Киеву «сдать Мариуполь».

«Надо Донбассу у них Мариуполь свой вернуть и все, там больше портов нет», — пишет один из комментаторов в соцсетях. «Не проще ли сдать Мариуполь и Бердянск?» — соглашается другой.

Другие пользователи обратили внимание на то, что турецкие мосты через Босфор Украине почему-то не мешают торговать.