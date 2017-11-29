Выпивающий яд в Гаагском суде хорватский генерал попал на видео

Гаага, 29 ноября. В Сети появилось видео, на кадрах которого бывший хорватский генерал Слободан Праляк принимает «яд» в зале суда Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге.

Напомним, что Праляка приговорили к 20 годам тюремного заключения за преступления в период гражданской войны в бывшей Югославии. Адвокаты генерала подали апелляцию, однако суд оставил приговор в силе. Узнав об этом, Праляк заявил судье, что принял яд.

По словам очевидцев, генерал действительно сделал движение, будто опрокинул бокал с жидкостью в рот. Однако до сих пор доподлинно неизвестно, что именно выпил Праляк и пил ли он что-то вообще.

Заседание суда было экстренно остановлено. В данный момент генерала осматривают медики.

Отметим, что Слободан Праляк является одним из шести хорватских военных лидеров, представших перед международным судом. Все они обвиняются в преступлениях против человечности и нарушении законов ведения войны.