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Выпивающий яд в Гаагском суде хорватский генерал попал на видео
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    Выпивающий яд в Гаагском суде хорватский генерал попал на видео

    16:45  29 Ноября 2017
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    Выпивающий яд в Гаагском суде хорватский генерал попал на видео

    Гаага, 29 ноября. В Сети появилось видео, на кадрах которого бывший хорватский генерал Слободан Праляк принимает «яд» в зале суда Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге.

    Напомним, что Праляка приговорили к 20 годам тюремного заключения за преступления в период гражданской войны в бывшей Югославии. Адвокаты генерала подали апелляцию, однако суд оставил приговор в силе. Узнав об этом, Праляк заявил судье, что принял яд.

    По словам очевидцев, генерал действительно сделал движение, будто опрокинул бокал с жидкостью в рот. Однако до сих пор доподлинно неизвестно, что именно выпил Праляк и пил ли он что-то вообще.

    Заседание суда было экстренно остановлено. В данный момент генерала осматривают медики.

    Отметим, что Слободан Праляк является одним из шести хорватских военных лидеров, представших перед международным судом. Все они обвиняются в преступлениях против человечности и нарушении законов ведения войны.

    Автор: Дима Оленин
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    #суд #видео #гаага #праляк
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