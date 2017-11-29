Корвет «Гремящий» планируют передать ВМФ России в 2018 году

Санкт-Петербург, 29 ноября. Корвет проекта 20385 «Гремящий» может быть передан российскому Военно-морскому флоту уже в 2018 году, сообщил в среду заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Такое заявление Борисов сделал по итогам посещения судостроительного завода «Северная верфь».

«В 2018 году мы надеемся получить первый корвет «Гремящий» проекта 20385 из четверки кораблей этого класса, строящихся на заводе», — приводит слова Борисова ТАСС.

Замминистра обороны РФ также отметил, что, кроме «Гремящего», ведомство планирует получить в 2018 году первое серийное судно тылового обеспечения проекта 23120 «Всеволод Бобров».

Проект 20385 включает в себя четыре многоцелевых корабля для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей, а также для обеспечения высадки десанта и решения прочих задач в ближней морской зоне. «Гремящий» — первый корвет проекта. Также на «Северной верфи» строится второй корабль – «Проворный».

Напомним, ранее в среду Совет федерации РФ сообщил, что первые истребители Су-57 поступят на вооружение российской армии в 2018 году.