Де Мистура прибыл в отель делегации Дамаска для встречи с Джаафари
Женева, 29 ноября. Специальный посланник Организации Объединенных Наций Стаффан де Мистура прибыл в отель делегации Дамаска. Как стало известно, перед началом официальных переговоров спецпосланник встретится с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари.
По словам де Мистуры, его офис «делает все возможное» для достижения прямых переговоров на Женеве-8, но все будет ясно после встреч, передает РИА Новости.
Накануне де Мистура встретился с объединенной делегацией сирийской оппозиции во главе с Насером Харири.
Ранее официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди заявил, что на восьмом раунде переговоров по Сирии на площадке Женевы будут обсуждаться четыре «корзины» вопросов по урегулированию кризиса.
28 ноября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки и заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом.