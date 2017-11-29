Де Мистура прибыл в отель делегации Дамаска для встречи с Джаафари

Женева, 29 ноября. Специальный посланник Организации Объединенных Наций Стаффан де Мистура прибыл в отель делегации Дамаска. Как стало известно, перед началом официальных переговоров спецпосланник встретится с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари.

По словам де Мистуры, его офис «делает все возможное» для достижения прямых переговоров на Женеве-8, но все будет ясно после встреч, передает РИА Новости.

Накануне де Мистура встретился с объединенной делегацией сирийской оппозиции во главе с Насером Харири.

Ранее официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам Яхья аль-Ариди заявил, что на восьмом раунде переговоров по Сирии на площадке Женевы будут обсуждаться четыре «корзины» вопросов по урегулированию кризиса.

28 ноября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки и заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом.