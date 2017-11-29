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Политика
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Россия
Сирийский опыт является большим плюсом нового главкома ВКС РФ — эксперт
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    Сирийский опыт является большим плюсом нового главкома ВКС РФ — эксперт

    16:39  29 Ноября 2017
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    Сирийский опыт является большим плюсом нового главкома ВКС РФ — эксперт

    Москва, 29 ноября. Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что опыт командования в Сирии принесет пользу новому главнокомандующему ВКС РФ Сергею Суровикину.

    Эксперт отметил, что в настоящий момент ВКС РФ включают в себя не только военно-воздушные войска, но также и космические силы, войска ПВО и ПРО. Это требует от военачальника разносторонней подготовки.

    В ходе военной операции России в Сирии через группировку прошла большая часть летного состава ВКС РФ, пилоты получили огромный опыт реальных боевых действий. Генерал Сергей Суровикин, подчеркнул эксперт, приобрел серьезный опыт практического руководства авиационной группировкой, что позитивно скажется на его дальнейшем командовании ВКС РФ.

    Сирийский опыт является большим плюсом нового главкома ВКС РФ — эксперт

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #сергей суровикин #эксперт
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