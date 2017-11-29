Москва, 29 ноября. Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что опыт командования в Сирии принесет пользу новому главнокомандующему ВКС РФ Сергею Суровикину.

Эксперт отметил, что в настоящий момент ВКС РФ включают в себя не только военно-воздушные войска, но также и космические силы, войска ПВО и ПРО. Это требует от военачальника разносторонней подготовки.

В ходе военной операции России в Сирии через группировку прошла большая часть летного состава ВКС РФ, пилоты получили огромный опыт реальных боевых действий. Генерал Сергей Суровикин, подчеркнул эксперт, приобрел серьезный опыт практического руководства авиационной группировкой, что позитивно скажется на его дальнейшем командовании ВКС РФ.