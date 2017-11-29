Саакашвили рассказал, почему считает свою экстрадицию в Грузию невозможной

Киев, 29 ноября. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что считает свою экстрадицию в Грузию невозможной.

По его мнению, этот факт обусловлен решением Европейского суда по правам человека, который ранее признал нарушения властями Грузии прав одного из соратников Саакашвили — бывшего главы МВД страны и экс-премьера Вано Мерабишвили.

«Мои юристы подают в министерство юстиции (Украины — прим. ФАН) ходатайство о том, что, ввиду такого решения ЕСПЧ и данного факта политического преследования, моя экстрадиция в Грузию невозможна в принципе», — написал Саакашвили в Facebook.

Напомним, ранее стало известно, что украинские власти начали подготовку документов для экстрадиции Саакашвили. Как заявил сам бывший президент Грузии, генеральная прокуратура Украины намерена арестовать и выслать его.

Отметим, в Грузии Саакашвили является фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в превышении полномочий при разгоне демонстрации в 2007 году, растрате, а также присвоении имущества Аркадия Патаркацишвили. Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил бывшего губернатора Одесской области украинского гражданства. Таким образом украинцем Саакашвили был чуть больше двух лет. Сообщалось, что причиной лишения политического деятеля гражданства стал его конфликт с администрацией Порошенко.