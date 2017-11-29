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Общество
«Мне не стыдно!»: жительница ЛНР отказалась от украинского паспорта в эфире российского ТВ
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    «Мне не стыдно!»: жительница ЛНР отказалась от украинского паспорта в эфире российского ТВ

    17:16  29 Ноября 2017
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    Жительница ЛНР отказалась от украинского паспорта в эфире российского ТВ

    Одна из гостей студии программы «Время покажет» на Первом канале, проживающая в Луганской народной республике, в прямом эфире отказалась от паспорта гражданина Украины, который дает ей право на безвизовый въезд в Европу.

    «Вячеслав [Ковтун, известный проукраинский политолог, отстаивающий на российском ТВ интересы Киева], обращаюсь непосредственно к вам. Я обещала вам в эфире, что мне мой украинский безвизовый паспорт не нужен. Мне стыдно было открывать этот паспорт в общественных местах и каких-то инстанциях. Я стеснялась, честно. Украинской стороне не могу передать, могу оставить на хранение на Первом канале. Я горжусь вот этим паспортом [документ, удостоверяющий личность жительницы ЛНР]. Луганская народная республика, я счастлива, я горжусь, мне не стыдно!» — заявила женщина и передала документ ведущей программы Екатерине Стриженовой.

    Вячслав Ковтун на этот жест отреагировал очень эмоционально. Он спросил у гостьи программы, как она относится к тому, что экс-главу ЛНР Игоря Плотницкого, как выразился политолог, «поперли». По его мнению Ковтуна, Плотницкий вынужден был уйти, поскольку неизвестные держат в заложниках его семью.

    «Плотницкий ушел по состоянию здоровья, — парировала женщина. — Мы прекрасно живем и не страдаем от отсутствия каких-то руководителей. У нас начинают работать наши предприятия: и птицефабрики, и мясокомбинаты, и фармацевтика». 

    Напомним, 24 ноября 2017 года Игорь Плотницкий подал в отставку с должности главы республики по состоянию здоровья и был назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению минских соглашений. С 25 ноября обязанности главы ЛНР исполняет бывший министр госбезопасности непризнанной республики Леонид Пасечник

    Автор: Алексей Громов
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