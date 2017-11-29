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Политика
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Общество
Собчак назвала истинную цель своего участия в выборах-2018
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    Собчак назвала истинную цель своего участия в выборах-2018

    16:15  29 Ноября 2017
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    Собчак назвала истинную цель своего участия в выборах-2018

    Ростов-на-Дону, 29 ноября. Известная телеведущая Ксения Собчак, которая собирается баллотироваться на выборы президента в 2018 году, заявила, что не ставит перед собой цель стать новым главой государства. По словам журналистки, она хочет поговорить о проблемах страны.

    Напомним, что в среду, 29 ноября, Собчак приняла участие в открытии первого предвыборного штаба в Ростове-на-Дону.

    «Моя цель не стать президентом России. Моя цель — говорить о проблемах, о которых сейчас молчат», — цитирует Собчак агентство РИА Новости.

    Она также напомнила, что по закону на президентскую компанию дается определенное количество часов на ТВ. Таким образом, телевидение остается лучшим методом воздействия на людей, которые не являются активными интернет-пользователями.

    Именно по этой причине кампания Собчак является кампанией «гласности, свободы, правды».

    Напомним, что грядущие выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания стартует уже в декабре 2017 года. Сама Ксения Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех».

    Ранее сообщалось, что Собчак раскритиковала программную статью Титова.

    Автор: Дима Оленин
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    #собчак #выборы-2018
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