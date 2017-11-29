Багдад, 29 ноября. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил, что подробности соглашения «Роснефти» и курдской автономии обсудят на встрече с представителями компании.

Министр нефти Ирака затруднился ответить журналистам на вопрос, будет ли компания «Роснефть» оперировать одновременно в Ираке и Курдистане. Аль-Лаиби подчеркнул, что этот вопрос станет основным в повестке дня на следующей встрече с представителями «Роснефти».

Ранее сообщалось, что власти Иракского Курдистана и руководство компании «Роснефть» заключили долгосрочный контракт на поставки нефти из курдской автономии на период 2017-2019 года. Эрбиль и «Роснефть» подписали соглашение о сотрудничестве в сферах развития инфраструктуры, разведки, добычи, логистики и трейдинга нефти.