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Политика
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Ирак не располагает подробностями соглашения «Роснефти» и Курдистана — министр нефти
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    Ирак не располагает подробностями соглашения «Роснефти» и Курдистана — министр нефти

    16:13  29 Ноября 2017
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    Ирак не располагает подробностями соглашения «Роснефти» и Курдистана — министр нефти

    Багдад, 29 ноября. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил, что подробности соглашения «Роснефти» и курдской автономии обсудят на встрече с представителями компании.

    Министр нефти Ирака затруднился ответить журналистам на вопрос, будет ли компания «Роснефть» оперировать одновременно в Ираке и Курдистане. Аль-Лаиби подчеркнул, что этот вопрос станет основным в повестке дня на следующей встрече с представителями «Роснефти».

    Ранее сообщалось, что власти Иракского Курдистана и руководство компании «Роснефть» заключили долгосрочный контракт на поставки нефти из курдской автономии на период 2017-2019 года. Эрбиль и «Роснефть» подписали соглашение о сотрудничестве в сферах развития инфраструктуры, разведки, добычи, логистики и трейдинга нефти.

    Ирак не располагает подробностями соглашения «Роснефти» и Курдистана — министр нефти

    Автор: Алексей Громов
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    #ирак #роснефть #джаббар аль-лаиби #курдистан
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