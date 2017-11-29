Трамп призвал бойкотировать CNN, отказавшийся освещать новогодний прием в Белом доме

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп призвал бойкотировать телеканал CNN, который отказался участвовать в традиционном новогоднем приеме для журналистов в Белом доме.

«Великолепно, а мы должны бойкотировать фейковые новости CNN. Иметь с ними дело – это пустая трата времени», — пишет Трамп в Twitter, комментируя сообщение официального представителя Белого дома Сары Сандерс.

Ранее Сандерс опубликовала твит, в котором рассказала, что CNN отказывается участвовать в официальном приеме: «Рождество приходит рано! Наконец, хорошие новости от CNN».

Отметим, что прием для журналистов в Белом доме состоится 1 декабря. Противостояние Трампа и либерально настроенных СМИ продолжается с момента его предвыборной кампании. На днях президент США объявил о шуточном конкурсе на звание самого бесчестного и политически ангажированного СМИ в стране, предложив в качестве кандидата CNN.