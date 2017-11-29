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Политика
«Не проще ли сдать Мариуполь?»: россияне отреагировали на требование Киева «запретить» мост в Крым
Политика
Срочно прекратить внешнее управление Украиной: Ковитиди отразила «атаку» на Крымский мост
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    Срочно прекратить внешнее управление Украиной: Ковитиди отразила «атаку» на Крымский мост

    16:20  29 Ноября 2017
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    Сенатор от Крыма жестко ответила на требование Киева «срочно остановить» строительство Крымского моста

    Власти Украины, как им кажется, нашли способ «срочно остановить» строительство Крымского моста, побудив Запад принять новые антироссийские санкции. С таким предложением в частности выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Выступая на конференции в Киеве, он заявил, что немедленное введение новых антироссийских санкций не даст России закончить якобы «незаконное» возведение Крымского моста. На эту «инициативу» Киева жестко ответила член Совета Федерации России от Республики Крым Ольга Ковитиди.

    Сайт министерства инфраструктуры Украины привет следующее заявление Омеляна:

    «Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству».

    «Призыв министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна «срочно остановить» строительство Крымского моста считаю некорректным, — отметила член Совета Федерации России от Республики Крым Ольга Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Призываю «срочно прекратить» осуществляемое извне внешнее управление Украиной, приведшее к утрате ее государственного суверенитета, росту безработицы, кризису политической, экономической, социальной системы этой страны и массовому обнищанию украинского народа».

    Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди

    Жесткий ответ Ольга Ковитиди дала и на заявление украинского министра, что возведение конструкций Крымского моста в Керченском проливе якобы наносит Украине серьезный экономический ущерб. В частности, по словам Омеляна, из-за строительства моста якобы снижается количество заходов судов в морские порты Мариуполя и Бердянска, а также уменьшается загрузка зерновых терминалов.

    «Жалобы украинской власти на падение грузооборота азовских портов Украины должны быть адресованы кабинету министров Украины, — отметила Ольга Ковитиди. — Падение грузооборота — это экономические последствия сдачи украинских портов в концессию крупным мировым державам, а Крымский мост, еще даже не сданный в эксплуатацию, к этому никак не может быть причастен».

    По словам сенатора, никакие ухищрения киевских властей, которые не могут смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией в полном соответствии с волеизъявлением его жителей и с международным правом, не помешают строительству Крымского моста, который будет сдан точно в срок.

    «Крымский мост, выполняющий свою историческую миссию, отвечает всем установленным требованиям мореплавания, включающим систему безопасности, правила навигации, углубление фарватера, и т.д. Этот мост, как говорится, «при любой погоде» будет сдан в полном объеме в 2019 году», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

    19-километровый мост через Керченский пролив, который соединит Крым с Краснодарским краем, станет самым протяженным в России. Уже в 2018 году по Крымскому мосту будет открыто автомобильное движение, а железнодорожное сообщение по нему начнется в 2019 году.

    Автор: Ирина Петрова
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