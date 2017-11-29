ФСБ РФ с коллегами из ШОС пресекла деятельность 50 террористических ячеек

Санкт-Петербург, 29 ноября. Директор РАТС ШОС Евгений Сысоев сообщил, что с начала года ФСБ России в сотрудничестве с коллегами по ШОС разоблачила 380 функционеров запрещенных организаций и более 50 террористических ячеек.

«Из наиболее значимых результатов на сегодняшний день можно назвать следующие: ФСБ РФ во взаимодействии с коллегами по ШОС пресечена деятельность более 50 ячеек и 380 активных функционеров различных террористических организаций», — отметил он на 15-м заседании генеральных прокуроров стран-участниц ШОС.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что ФСБ России создала базу данных со сведениями об иностранных террористах-боевиках.

В начале ноября сотрудники ФСБ задержали в Москве членов местной ячейки движения «Артподготовка», которые готовили поджоги административных зданий 4-5 ноября.