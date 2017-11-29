Опасную уязвимость обнаружили в новой версии macOS High Sierra

Москва, 29 ноября. В операционной системе macOs High Sierra компании Apple выявлена серьезная брешь.

Об обнаружении опасной уязвимости во вторник сообщили эксперты в сфере компьютерной безопасности. Оказалось, что программисты Apple, работая над операционной системой для компьютеров Macintosh, забыли как следует позаботиться о защите личных данных своих клиентов. Выяснилось, что для доступа к любому компьютеру с системой macOs High Sierra достаточно ввести в поле для имени пользователя слово root и несколько раз нажать клавишу «ввод».

«Мы работаем над программным обновлением, чтобы решить этот вопрос», — отмечается в официальном сообщении компании Apple.

В корпорации не рассказали, были ли программисты Apple в курсе уязвимости системы до того, как о ней стало известно широкой общественности. В то же время до устранения ошибки в Apple призвали клиентов использовать временное решение, а именно защищать паролем корневую директорию жесткого диска.