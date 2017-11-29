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Политика
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Политика
«Так и будет»: Пушков прокомментировал тревогу Госдепа из-за статуса СМИ США в России
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    «Так и будет»: Пушков прокомментировал тревогу Госдепа из-за статуса СМИ США в России

    16:09  29 Ноября 2017
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    «Так и будет»: Пушков прокомментировал тревогу Госдепа из-за статуса СМИ США в России

    Москва, 29 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию государственного департамента Соединенных Штатов Америки на новый российский закон о СМИ-иноагентах.

    Напомним, пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт рассказала о том, что Вашингтон призывает Москву не использовать закон о СМИ-иноагентах для ограничения деятельности средств массовой информации.

    «Госдеп тревожится, что американским СМИ будет труднее работать в России со статусом иноагентов. Так и будет. Как стало труднее работать RT в США», — подчеркнул российский сенатор.

    Ранее стало известно о том, что группа российских парламентариев предложила ввести штрафы за нарушение требования о регистрации СМИ в качестве иностранных агентов.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #пушков #рф
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