«Так и будет»: Пушков прокомментировал тревогу Госдепа из-за статуса СМИ США в России
Москва, 29 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию государственного департамента Соединенных Штатов Америки на новый российский закон о СМИ-иноагентах.
Напомним, пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт рассказала о том, что Вашингтон призывает Москву не использовать закон о СМИ-иноагентах для ограничения деятельности средств массовой информации.
«Госдеп тревожится, что американским СМИ будет труднее работать в России со статусом иноагентов. Так и будет. Как стало труднее работать RT в США», — подчеркнул российский сенатор.
Госдеп тревожится, что амер.СМИ будет труднее работать в России со статусом иноагентов. Так и будет. Как стало труднее работать РТ в США.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 29, 2017
Ранее стало известно о том, что группа российских парламентариев предложила ввести штрафы за нарушение требования о регистрации СМИ в качестве иностранных агентов.