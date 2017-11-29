«Так и будет»: Пушков прокомментировал тревогу Госдепа из-за статуса СМИ США в России

Москва, 29 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию государственного департамента Соединенных Штатов Америки на новый российский закон о СМИ-иноагентах.

Напомним, пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт рассказала о том, что Вашингтон призывает Москву не использовать закон о СМИ-иноагентах для ограничения деятельности средств массовой информации.

«Госдеп тревожится, что американским СМИ будет труднее работать в России со статусом иноагентов. Так и будет. Как стало труднее работать RT в США», — подчеркнул российский сенатор.

Госдеп тревожится, что амер.СМИ будет труднее работать в России со статусом иноагентов. Так и будет. Как стало труднее работать РТ в США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 29, 2017

Ранее стало известно о том, что группа российских парламентариев предложила ввести штрафы за нарушение требования о регистрации СМИ в качестве иностранных агентов.