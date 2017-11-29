Москва, 29 ноября. Соцсеть «МирТесен» запускает новостную видеосеть, с помощью которой СМИ смогут зарабатывать на рекламе в видеосюжетах, создавать собственные сюжеты и повышать вовлеченность благодаря просмотрам и видеоконтенту.

Соцсеть объединяет новости по событиям и выдает их по степени популярности и охвату. На сайте каждый день появляются десятки новостных кластеров, в каждому из которых можно привязывать видеосюжеты, которые будут отображаться на всех страницах с новостями сюжета.

«Например, происходит некое событие — скажем, «встреча президентов в Сочи» — все медиа пишут о нем и мы получаем новостной кластер с огромным охватом. Кто-то из партнеров или наша продакшн-студия привязывает к кластеру видеосюжет, он соберет сотни тысяч просмотров. Выигрывают все: и производители, и партнеры», — рассказала гендиректор «МирТесен» Мария Рубцова.

Глава интернет-холдинга «Е-генератор» Юрий Белоусов отмечает, что видеоконтент становится все более популярным и наиболее предпочтительным среди пользователей Сети. Однако создание собственного видеоконтента доступно далеко не всем СМИ из-за его высокой стоимости. Окупить затраты удается с помощью большого охвата аудитории.