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«МирТесен» запускает новостную видеосеть
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    «МирТесен» запускает новостную видеосеть

    15:42  29 Ноября 2017
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    «МирТесен» запускает новостную видеосеть

    Москва, 29 ноября. Соцсеть «МирТесен» запускает новостную видеосеть, с помощью которой СМИ смогут зарабатывать на рекламе в видеосюжетах, создавать собственные сюжеты и повышать вовлеченность благодаря просмотрам и видеоконтенту.

    Соцсеть объединяет новости по событиям и выдает их по степени популярности и охвату. На сайте каждый день появляются десятки новостных кластеров, в каждому из которых можно привязывать видеосюжеты, которые будут отображаться на всех страницах с новостями сюжета.

    «Например, происходит некое событие — скажем, «встреча президентов в Сочи» — все медиа пишут о нем и мы получаем новостной кластер с огромным охватом. Кто-то из партнеров или наша продакшн-студия привязывает к кластеру видеосюжет, он соберет сотни тысяч просмотров. Выигрывают все: и производители, и партнеры», — рассказала гендиректор «МирТесен» Мария Рубцова.

    Глава интернет-холдинга «Е-генератор» Юрий Белоусов отмечает, что видеоконтент становится все более популярным и наиболее предпочтительным среди пользователей Сети. Однако создание собственного видеоконтента доступно далеко не всем СМИ из-за его высокой стоимости. Окупить затраты удается с помощью большого охвата аудитории.

    «Новостная видеосеть МирТесен поможет решить эти задачи как для производителей видеоконтента, так и для обычных СМИ, заинтересованных в производстве и монетизации собственного видео. Мы оцениваем потенциальный ежемесячный охват в несколько миллиардов просмотров в месяц»,  — цитирует Белоусова телеканал «360».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #миртесен #видеосеть
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