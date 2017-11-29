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Политика
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Общество
Эксперты сообщили о резком росте продаж электрокаров в России
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    Эксперты сообщили о резком росте продаж электрокаров в России

    16:16  29 Ноября 2017
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    Эксперты сообщили о резком росте продаж электрокаров в России

    Москва, 29 ноября. Эксперты авторынка сообщили, что в октябре 2016 года в стране было продано четыре электрокара, а в 2017 их продажи выросли до 64 единиц. Подержанные электромобили пользуются гораздо большим спросом, нежели новые, пишет Авто.ру.

    Продажи электрокаров в России занимают только сотые доли процента от отечественного авторынка, однако с осени 2016 года прослеживается тенденция увеличения объемов продаж. В августе текущего года вырос уровень предложения новых автомобилей. В исследовании отмечается, что продажи обычных машин зависит от сезона, но на электрокары это не распространяется. 

    Эксперты сообщили о резком росте продаж электрокаров в России

    Бывшие в употреблении электрические машины дешевле новых примерно в полтора раза. Кроме того, цена зависит от бренда. Так, цена на Tesla Моdel S 2013 стартует от 2,9 млн руб, а Model X 2017 года продается за 16 млн руб. Ежедневно несколько тысяч пользователей ищут продаваемые в Интернете электрокары, несмотря на большую разницу по цене с классическими бензиновыми авто. 

    Эксперты сообщили о резком росте продаж электрокаров в России

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #авторынок #электрокары
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