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Политика
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Россия
Главкомом ВКС РФ назначен генерал-полковник Суровикин
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    Главкомом ВКС РФ назначен генерал-полковник Суровикин

    15:53  29 Ноября 2017
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    Главкомом ВКС РФ назначен генерал-полковник Суровикин

    Москва, 29 ноября. Генерал-полковник Сергей Суровикин, ранее возглавлявший группировку войск России в Сирии, назначен главкомом ВКС РФ.

    В военном ведомстве России сообщили, что указом президента от 22 ноября 2017 года Сергей Суровикин назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими войсками РФ.

    Российская группировка войск в Сирийской арабской республике под командованием Суровикина при взаимодействии с правительственными войсками САР достигла максимальных успехов в деле борьбы с международным терроризмом, практически уничтожив оплот исламистов в стране, отмечается в сообщении департамента информации министерства обороны России.

    Главкомом ВКС РФ назначен генерал-полковник Суровикин

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #терроризм #сергей суровикин
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