Главкомом ВКС РФ назначен генерал-полковник Суровикин

Москва, 29 ноября. Генерал-полковник Сергей Суровикин, ранее возглавлявший группировку войск России в Сирии, назначен главкомом ВКС РФ.

В военном ведомстве России сообщили, что указом президента от 22 ноября 2017 года Сергей Суровикин назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими войсками РФ.

Российская группировка войск в Сирийской арабской республике под командованием Суровикина при взаимодействии с правительственными войсками САР достигла максимальных успехов в деле борьбы с международным терроризмом, практически уничтожив оплот исламистов в стране, отмечается в сообщении департамента информации министерства обороны России.