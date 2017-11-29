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Политика
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Спорт
Без Овечкина будет грустно: американцы ждут Россию на Олимпиаде в Корее
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    Без Овечкина будет грустно: американцы ждут Россию на Олимпиаде в Корее

    16:20  29 Ноября 2017
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    Без Овечкина будет грустно: американцы ждут Россию на Олимпиаде в Корее

    Лозанна, 29 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) вынесет свой вердикт об участии сборной России на Олимпийских играх-2018 на следующей неделе, 5 декабря. 

    Отмечалось, что свое решение исполком МОК примет, беря за основу данные двух комиссий, возглавляемых бывшим президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом и главой комиссии МОК Денисом Освальдом.

    Американцев возмутила новость о том, что МОК может принять решение не в пользу РФ. Они не понимают, как Игры могут проходить без участия россиян, которые всегда борются только за медали. Пользователи отмечают, что особенно печальны будут Игры без российских хоккеистов. 

    Без Овечкина будет грустно: американцы ждут Россию на Олимпиаде в Корее

    Пользователь Нэйл из штата Техас написал: «Я еду в Корею на Олимпиаду. И стыдно, если России там не будет. Особенно я буду грустить, если не увижу Овечкина». 

    Еще один американский пользователь напомнил о том, что спорт всегда оставался вне политики, но сегодня все по-другому.

    «Хотелось бы надеяться, что Олимпийские игры однажды вернутся к тому, чем они были — символам целостности и мирового спортивного мастерства. Впрочем, я не рассчитываю на это. Мы ждем Россию на Олимпиаде», — написал Эрик из штата Оклахома. 

    Без Овечкина будет грустно: американцы ждут Россию на Олимпиаде в Корее

    Другой участник дискуссии напомнил о «непобедимом» велосипедисте Лэнсе Армстронге, которому удавалось обманывать антидопинговые агентства и спортивные организации на протяжении всей карьеры.

    «Это не российское явление. Вероятно, 50% всех спортсменов в какой-то степени обманывают, даже в США. Как Армстронг обманывал всю свою карьеру и не был пойман?» — написал пользователь из Нью-Йорка. 

    Без Овечкина будет грустно: американцы ждут Россию на Олимпиаде в Корее

    Гражданин США из Калифорнии считает, что МОК не пойдет на такой шаг, поскольку на кону — финансовая составляющая и потеря интереса к Играм без РФ. 

    «Запретить россиянам участвовать в зимних Олимпийских играх? Этого никогда не случится. Остальные спортсмены будут расслаблены без россиян. Соревнования не принесут прибыли. Все потеряют деньги», — написал он. 

    Напомним, ранее Всемирное антидопинговое агентстве (ВАДА) решило не восстанавливать статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #допинг #спорт #южная корея #пхенчхан #олимпиада #ои #американцы
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