«Пускай извращаются»: Боярский о решении суда про компенсации за курение на балконе
Москва, 29 ноября. Верховный суд РФ разрешил россиянам взыскивать моральный вред с курящих на балконе соседей. Михаил Боярский считает, что суд «перегибает».
Как сообщает «Свободная пресса», суд посчитал, что законодательство допускает получение компенсации за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма.
Прецедент произошел в Новосибирске, где на протяжении двух лет житель одного из домов пытался в судебном порядке запретить соседу курение на лоджии, так как дым от сигарет проникал в его квартиру. Региональные суды не встали на сторону истца, однако в результате его позицию поддержал Верховный суд РФ, и постановил выплатить ему компенсацию в размере пяти тысяч рублей, передает «Телеканал 360».
Знаменитый лидер Движения за права курильщиков Михаил Боярский в беседе с RT прокомментировал заявление Верховного суда:
«Перегибают. Я курю на балконе. И не только на балконе — везде курю, где можно. Делать нечего, пускай извращаются. Толку от них (таких решений. — RT) как с козла молока. Курильщики будут курить», — заявил Боярский.