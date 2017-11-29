«Пускай извращаются»: Боярский о решении суда про компенсации за курение на балконе

Москва, 29 ноября. Верховный суд РФ разрешил россиянам взыскивать моральный вред с курящих на балконе соседей. Михаил Боярский считает, что суд «перегибает».

Как сообщает «Свободная пресса», суд посчитал, что законодательство допускает получение компенсации за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма.

Прецедент произошел в Новосибирске, где на протяжении двух лет житель одного из домов пытался в судебном порядке запретить соседу курение на лоджии, так как дым от сигарет проникал в его квартиру. Региональные суды не встали на сторону истца, однако в результате его позицию поддержал Верховный суд РФ, и постановил выплатить ему компенсацию в размере пяти тысяч рублей, передает «Телеканал 360».

Знаменитый лидер Движения за права курильщиков Михаил Боярский в беседе с RT прокомментировал заявление Верховного суда: