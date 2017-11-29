Путин оценил повышение эффективности работы РЖД

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин во время выступления на Железнодорожном съезде высоко оценил достижения ОАО «Российские железные дороги» по повышению эффективности работы.

«Важно, что РЖД планомерно повышают эффективность своей работы, увеличивают производительность труда», — констатировал глава государства.

По словам Путина, за последние пять лет в компании производительность труда возросла на треть. Согласно планам, в текущем году она повысится на 9%, а в 2018 — на 5%.

«Таким образом, по итогам 2018 года производительность труда вырастет в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2011 года, — обратил внимание на показатели президент России. — Это очень хороший показатель в сравнении с другими отраслями экономики».

По мнению президента, РЖД являются «крупнейшим корпоративным работодателем в стране». Он добавил, что компания также представляет собой «одним из основных заказчиков для машиностроения».