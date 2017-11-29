В Крыму попытку Киева помешать строительству моста сравнили с желанием остановить солнце

Симферополь, 29 ноября. Попытка Киева остановить строительство моста через Керченский пролив сопоставима с желанием остановить восход солнца, заявил в среду глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Его слова последовали в ответ на призыв украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна ввести дополнительные санкции против Москвы с целью остановить строительство моста, связывающего Крым с Россией.

«С таким же успехом этот же министр или какой-нибудь другой могут попробовать остановить восход солнца, потому что оно восходит со стороны России, или запретить затмения Луны над Россией», — сообщил Иоффе РИА Новости, подчеркнув, что такое сообщение смехотворно.

Иоффе также посоветовал украинским чиновникам «соизмерять желание что-то высказать» с реальным положением вещей.

Напомним, открытие движение для автомобилистов по мосту через Керченский пролив запланировано на декабрь 2018 года. Кроме автомобильной магистрали, по мосту будут проходить железнодорожные пути. Как ранее сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец, первые поезда могут отправиться по мосту летом 2019 года.