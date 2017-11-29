Защитники Дарьи Мастикашевой, сидящей в застенках Украины: Есть надежда, что открыто они ее не убьют. ФАН-ТВ

В Москве обсуждают ситуацию с политическими заключенными, репрессиями и преследованиями оппозиционеров Украины. По данным мониторинга некоторых аспектов нарушений прав человека в стране за 2017 год, подготовленного Союзом политэмигрантов и политзаключенных Украины и другими правозащитными организациями страны, с начала года на ее территории было зафиксировано 122 случая нарушений свободы слова. Сегодня на Украине полторы тысячи человек отбывают наказания по политическим мотивам. Одним из самых резонансных дел стало задержание трехкратной чемпионки Украины по тхэквондо Дарьи Мастикашевой по обвинению в госизмене. Корреспондент ФАН-ТВ пообщалась на эту тему с гражданским супругом Дарьи Сергеем Соколовым, ее адвокатом Валентином Рыбиным и главой Комитета спасения Украины, бывшим премьер-министром страны Николаем Азаровым.

Сергей Соколов, гражданский муж Дарьи Мастикашевой, бывший телохранитель и начальник охраны олигарха Бориса Березовского, эксперт ФИЦ «Аналитика и безопасность», побеседовал с репортером ФАН-ТВ.

– Расскажите, когда вы последний раз общались с Дарьей, каково ее состояние сейчас?

– Фактически, у меня возможности общаться с Дашей нет, только через адвоката, но я знаю, что передает адвокат. Даша в очень подавленном состоянии, она в страшнейшей депрессии, потому что, во-первых, когда человек понимает, за что он страдает, это как бы легче: он понимает, из-за чего это происходит. А она, действительно, вообще не понимает. Она же настолько далека от моей профессии, моих расследований.

– Что вы предпринимаете для того, чтобы спасти ее?

– Я ничего предпринять не могу, кроме как обращаться в СМИ, писать письма. С Украины фактически не ответило ни одно издание, СМИ, ни одна правозащитная организация. Система настолько ангажирована, и настолько она запрограммирована, что человек должен быть посажен в тюрьму, и, я думаю, Дашу ждет именно эта участь. Адвокат подавал в ЕСПЧ наше обращение, во все международные инстанции, вообще во все. Отреагировала только «HumanRightsWatch».

– И каков от этого может быть результат?

– Результат – это, прежде всего, то, что это предано огласке. И сейчас можно быть уверенным, что, по крайней мере, так открыто они ее не убьют.

– Вы сейчас испытываете некую вину за то, что происходит с Дарьей?

– Конечно, я целиком и полностью считаю, что это моя вина. Это месть за мои расследования, потому что мы занимались, например, такими громкими расследованиями, как взрыв «Боинга» над Донбассом (помните вот эту историю?), убийство Вороненкова, Днепропетровская преступная группировка, подготовка диверсионных групп. Приезжал очень осведомленный человек, который общался с высшим руководством Службы Безопасности Украины, и он сказал: «Даже не тешь себя иллюзиями, что ее отпустят. Она ценный товар». Я говорю: «Что значит ценный товар?» Он говорит: «А она ценный товар, потому что задача СБУ – ее нужно осудить, а потом ей торговать». Там СБУ действует даже не как криминализированная государственная структура, а просто как бандитское формирование. Я теперь отчетливо понимаю, откуда появляются россияне, добровольцы на Донбассе. Потому что, несмотря на свой возраст, если с Дашей что-то произойдет, я возьму оружие и пойду воевать с ними.

Смотрите также: Оксана Шкода: Нельзя обвинить спецкора ФАН в подрыве авторитета Украины, ведь его нет. ФАН-ТВ

Валентин Рыбин, адвокат политзаключенной Дарьи Мастикашевой, рассказал, как протекает процесс:

– Районным судом города Днепропетровска было принято решение о назначении Дарьи Мастикашевой стационарной психиатрической экспертизы. Мы, соответственно, подали апелляцию и сделаем все для того, чтобы апелляционный суд вынесет соответствующее решение, которым отменил бы решение районного суда. Поскольку считаем, что данное решение направлено на продолжение пыток Дарьи Мастикашевой для того, чтобы Дарья полностью ощутила именно вот эти ужасы карательной психиатрии. Я, когда ехал в Москву, заезжал к матери Даши Мастикашевой. Сын Дарьи, 10-летний Даня попросил меня передать президенту Владимиру Владимировичу Путину письмо и рисунок в подарок. В письме Даня попросил Владимира Путина сделать все возможное для того, чтобы мама поскорее вернулась домой. Кстати, такое же письмо Данил написал и президенту Порошенко Петру Алексеевичу.

Николай Азаров, глава Комитета спасения Украины, бывший премьер-министр Украины, в беседе с репортером ФАН-ТВ сообщил:

– Я презентовал мониторинг, где дается общая характеристика ситуации с правами человека, с соблюдением фундаментальных прав человека на Украине. Этот мониторинг мы уже презентовали в Брюсселе на заседании Комитета Европейского Парламента, презентовали в Бундестаге. Мы готовимся сейчас аналогичные мероприятия провести в Парламенте Италии, и с целым рядом других законодательных органов европейских стран сейчас ведутся переговоры. Мы очень серьезно занимаемся тем, что доводим нашу точку зрения на ситуацию с правами человека до Европы. Уже сам факт, что мы в здании этих парламентов провели эти мероприятия, – это уже само по себе знаменательно.

– Какие надежды вы возлагаете на это?

– Мы договорились о том, что будут написаны запросы депутатам Правительства этих стран. Правительства будут обязаны ответить своим парламентариям, как они, так сказать, относятся к тем фактам, которые мы привели. Но, поскольку мы приводим только правдивые факты, что они смогут ответить? Подтвердят, наверное. Мы рассчитываем на то, что какая-то критика Украины… не Украины, я не хочу даже эту страну называть Украиной, а киевского режима все-таки последует из Европы.

Смотрите также: Меня «пасли» с весны: спецкор ФАН Петрашевич рассказал, как СБУ выдворила его из Украины. ФАН-ТВ​​​​​​​

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.