Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Не проще ли сдать Мариуполь?»: россияне отреагировали на требование Киева «запретить» мост в Крым
Новости Сирии
Алеппо: САА освободила от «Джебхат ан-Нусры» два поселения на юге провинции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Алеппо: САА освободила от «Джебхат ан-Нусры» два поселения на юге провинции

    15:33  29 Ноября 2017
    415

     

    Алеппо: САА освободила от «Джебхат ан-Нусры» два поселения на юге провинции

    Корреспондент сирийского информационного агентства «САНА» сообщил об успешно проведенной спецоперации против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) на юго-востоке провинции Алеппо. В операции участвовали правительственные войска и их союзники.

    В ходе наступления армейцы полностью зачистили от исламистов населенные пункты Азиза Абейсан и Мазръа, которые расположены к юго-западу от Ханасера. Отмечается, что нескольким десяткам боевиков удалось скрыться, сейчас ведутся их поиски. Военные инженеры САА приступили к зачистке территории поселений от мин и СВУ террористов.

    Алеппо: САА освободила от «Джебхат ан-Нусры» два поселения на юге провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #саа #джебхат ан-нусра
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть