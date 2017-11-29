Алеппо: САА освободила от «Джебхат ан-Нусры» два поселения на юге провинции

Корреспондент сирийского информационного агентства «САНА» сообщил об успешно проведенной спецоперации против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) на юго-востоке провинции Алеппо. В операции участвовали правительственные войска и их союзники.

В ходе наступления армейцы полностью зачистили от исламистов населенные пункты Азиза Абейсан и Мазръа, которые расположены к юго-западу от Ханасера. Отмечается, что нескольким десяткам боевиков удалось скрыться, сейчас ведутся их поиски. Военные инженеры САА приступили к зачистке территории поселений от мин и СВУ террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.