КС РФ назвал окончательным запрет на участие в выборах кандидатов с судимостью

Москва, 29 ноября. Конституционный суд России подтвердил запрет участвовать в президентских выборах кандидатов с судимостью. Об этом в среду заявили в пресс-службе КС, комментируя слова судьи Константина Арановского, который ранее предположил, что подобный запрет может противоречить конституции.

«Эти решения являются окончательными и пересмотру не подлежат», — отметил официальный представитель Конституционного суда.

По его словам, судья КС может письменно изложить свою точку зрения, если он не согласен с коллегами, однако мнение одного судьи не влияет на общее решение.

Ранее Арановский призвал проверить положение о запрете участия судимых лиц в выборах на соответствие конституции. Напомним, что согласно Основному закону страны, граждане, имеющие судимость за тяжкие преступления, не могут баллотироваться на выборах в течение 10 лет.