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Россия
КС РФ назвал окончательным запрет на участие в выборах кандидатов с судимостью
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    КС РФ назвал окончательным запрет на участие в выборах кандидатов с судимостью

    15:27  29 Ноября 2017
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    КС РФ назвал окончательным запрет на участие в выборах кандидатов с судимостью

    Москва, 29 ноября. Конституционный суд России подтвердил запрет участвовать в президентских выборах кандидатов с судимостью. Об этом в среду заявили в пресс-службе КС, комментируя слова судьи Константина Арановского, который ранее предположил, что подобный запрет может противоречить конституции.  

    «Эти решения являются окончательными и пересмотру не подлежат», — отметил официальный представитель Конституционного суда.

    По его словам, судья КС может письменно изложить свою точку зрения, если он не согласен с коллегами, однако мнение одного судьи не влияет на общее решение.

    Ранее  Арановский призвал проверить положение о запрете участия судимых лиц в выборах на соответствие конституции. Напомним, что согласно Основному закону страны,  граждане, имеющие судимость за тяжкие преступления, не могут баллотироваться на выборах в течение 10 лет.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #выборы #конституционный суд #судимость
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