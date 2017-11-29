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Политика
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Сирия: армия Турции намерена открыть новый погранпункт на севере провинции Алеппо
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    Сирия: армия Турции намерена открыть новый погранпункт на севере провинции Алеппо

    15:23  29 Ноября 2017  /обновлено: 15:53  29 Ноября 2017
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    Сирия: армия Турции намерена открыть новый погранпункт на севере Алеппо

    Алеппо, 29 ноября. Анкара готовится открыть новый пограничный пункт в районе города Аль-Рай.

    Местные источники сообщили, что турецкие военнослужащие в ближайшее время откроют новый контрольно-пропускной пункт на границе Сирии и Турции в северной части провинции Алеппо. Отмечается, что населенный пункт Аль-Рай, около которого будет создан новый КПП, расположен на территории, подконтрольной протурецким «умеренным» боевикам.

    КПП послужит для организации грузовых и коммерческих перевозок между Турцией и Сирией под контролем Анкары. Ранее сообщалось, что в данном районе открылись почтовые и банковские отделения Турции. Эксперты считают, что Анкара намерена надолго обосноваться в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

    Сирия: армия Турции намерена открыть новый погранпункт на севере Алеппо

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #турция #кпп
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