Сирия: армия Турции намерена открыть новый погранпункт на севере провинции Алеппо

Алеппо, 29 ноября. Анкара готовится открыть новый пограничный пункт в районе города Аль-Рай.

Местные источники сообщили, что турецкие военнослужащие в ближайшее время откроют новый контрольно-пропускной пункт на границе Сирии и Турции в северной части провинции Алеппо. Отмечается, что населенный пункт Аль-Рай, около которого будет создан новый КПП, расположен на территории, подконтрольной протурецким «умеренным» боевикам.

КПП послужит для организации грузовых и коммерческих перевозок между Турцией и Сирией под контролем Анкары. Ранее сообщалось, что в данном районе открылись почтовые и банковские отделения Турции. Эксперты считают, что Анкара намерена надолго обосноваться в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.