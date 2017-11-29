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Ученые назвали блестки новой угрозой планете
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    Ученые назвали блестки новой угрозой планете

    15:47  29 Ноября 2017
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    Ученые назвали блестки новой угрозой планете

    Веллингтон, 29 ноября. Новозеландские ученые призывают запретить блестки во всем мире. По словам экологов из Университета Мэсси, маленькие клейки блестки сильно загрязняют нашу планету.

    «Я считаю, что блестки должны запретить, потому что это микропластик», — заявила доктор наук Трисиа Фаррелли.

    Как отмечается в статье портала Valley news live, частицы микропластика обычно достигают пять миллиметров в длину. Они привлекают внимание животных, которые часто едят опасные для здоровья предметы.

    Ученые назвали блестки новой угрозой планете

    Результаты исследования профессора морской биологии Ричарда Томпсона показали, что куски пластика были обнаружены в каждой третьей по счету рыбе, пойманной в водах Британии. Это означает, что микропластик мог попасть в желудки самих англичан, которые этой рыбой питались, отмечает «Утро.ру».

    Ожидается, что власти Соединенного Королевства введут запрет на продукты с содержанием блесток уже в 2018 году.

    Автор: Дима Оленин
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    #ученые #здоровье #вред #блестки
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