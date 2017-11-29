Сбербанк предупредил о трояне, который маскируется под приложение «Сбербанк Онлайн»

Москва, 29 ноября. Крупнейший российский банк сообщил о существовании троянской программы, которая маскируется под приложение «Сбербанк Онлайн». Фальшивое приложение ожидает, пока его скачают вместо настоящего банковского приложения, после чего собирает данные о банковских счетах пользователя.

Как отметили в Сбербанке, троян поражает гаджеты на основе операционной системы Android, поскольку она позволяет устанавливать приложения не только из официальных источников. Все данные, которые будут введены в поддельное приложение, смогут получить злоумышленники.

«Со своей стороны мы в официальное приложение Сбербанк онлайн для Android встроили антивирус, который выявляет вредоносные приложения и блокирует их установку», — отметили в Сбербанке.

Как сообщает Rambler News Service, массовое распространение трояна для Android зафиксировали эксперты компании Group-IB. По данным экспертов, троян может маскироваться под приложения, поставляемые по крайней мере тремя ведущими российскими банками.