Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Не проще ли сдать Мариуполь?»: россияне отреагировали на требование Киева «запретить» мост в Крым
Технологии
Сбербанк предупредил о трояне, который маскируется под приложение «Сбербанк Онлайн»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сбербанк предупредил о трояне, который маскируется под приложение «Сбербанк Онлайн»

    15:24  29 Ноября 2017
    973

    Сбербанк предупредил о трояне, который маскируется под приложение «Сбербанк Онлайн»

    Москва, 29 ноября. Крупнейший российский банк сообщил о существовании троянской программы, которая маскируется под приложение «Сбербанк Онлайн». Фальшивое приложение ожидает, пока его скачают вместо настоящего банковского приложения, после чего собирает данные о банковских счетах пользователя.

    Как отметили в Сбербанке, троян поражает гаджеты на основе операционной системы Android, поскольку она позволяет устанавливать приложения не только из официальных источников. Все данные, которые будут введены в поддельное приложение, смогут получить злоумышленники.

    Сбербанк предупредил о трояне, который маскируется под приложение «Сбербанк Онлайн»

    «Со своей стороны мы в официальное приложение Сбербанк онлайн для Android встроили антивирус, который выявляет вредоносные приложения и блокирует их установку», — отметили в Сбербанке.

    Как сообщает Rambler News Service, массовое распространение трояна для Android зафиксировали эксперты компании Group-IB. По данным экспертов, троян может маскироваться под приложения, поставляемые по крайней мере тремя ведущими российскими банками.

    Сбербанк предупредил о трояне, который маскируется под приложение «Сбербанк Онлайн»

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть