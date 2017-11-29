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Политика
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Украина
Депутат Рады раскрыл, кто подтолкнул Порошенко развязать войну в Донбассе
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    Депутат Рады раскрыл, кто подтолкнул Порошенко развязать войну в Донбассе

    15:33  29 Ноября 2017
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    Депутат Рады раскрыл, кто подтолкнул Порошенко развязать войну в Донбассе

    Киев, 29 ноября. Вооруженный конфликт в Донбассе мог бы прекратиться, если бы президент Украины Петр Порошенко не послушал Валерия Гелетея, начальника своей охраны, а позже министра обороны Украины.   

    Таким мнением в эфире телеканала NewsOne поделился депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфич.

    «Порошенко своим распоряжением трагическим, катастрофическим, привел к гибели тысяч людей. У Порошенко были все карты в руках, он мог тогда реализовать мир, но он решил реализовать блицкриг, он думал, что победит», — заявил Шуфич.

    Украинский депутат подчеркнул, что к решению ввязаться в военный конфликт Порошенко подтолкнул именно Валерий Гелетей. Теперь, добавил Шуфич, вся Украина пожинает плоды этого «мудрого» решения.

    Напомним, бывший охранник Порошенко Валерий Гелетей стал министром обороны Украины в июле 2014 года. Выступая с речью после назначения, он заявил, что не сомневается в скорой победе украинского оружия. На посту главы военного ведомства Гелетей, впрочем, продержался менее полугода.

    Автор: Федор Веснин
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    #донбасс #украина #порошенко
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