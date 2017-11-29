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Политика
«Не проще ли сдать Мариуполь?»: россияне отреагировали на требование Киева «запретить» мост в Крым
Политика
В Крыму заявили, что мост через Керченский пролив построят несмотря на «вопли» Киева
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    В Крыму заявили, что мост через Керченский пролив построят несмотря на «вопли» Киева

    15:34  29 Ноября 2017
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    В Крыму заявили, что мост через Керченский пролив построят несмотря на «вопли» Киева

    Крым, 29 ноября. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов прокомментировал призыв министра инфраструктуры Украины Владимира Емельяна ввести дополнительные санкции против России, чтобы остановить строительство Керченского моста. По его словам, строительство моста — внутреннее дело России, и, несмотря на призывы и «вопли» киевских властей, транспортный переход будет достроен.

    Ильясов указал на то, что во всем мире прекрасно осознают, что мост через Керченский пролив будет построен, а Крым является российской территорией. Это означает, что РФ не намерена ни с кем советоваться в вопросах внутреннего строительства.

    «Мост и дорога к нему будут построены, независимо от того, кто как там вопит», — подчеркнул Ильясов.

    Вице-спикер напомнил, что в своей политике Киев стремятся как можно больше навредить жителям Крыма, передает РИА Новости.

    Ранее посол США на Украине Мари Йованович заявила, что возведение Россией моста через Керченский пролив существенно ограничивает транспортное сообщение Украины с международными рынками.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #крымский мост
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