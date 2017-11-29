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Политика
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Политика
Киев заявил, что не допустит возвращения России в ПАСЕ
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    Киев заявил, что не допустит возвращения России в ПАСЕ

    15:30  29 Ноября 2017
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    Киев угрожает не допустить возвращения России в ПАСЕ

    Киев, 29 ноября. Киев не допустит возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявил в среду заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью украинским СМИ.

    По словам Елисеева, украинские дипломаты и парламентарии ведут активную работу и не дадут РФ вернуться в ПАСЕ.

    «Думаю, все равно Россия в ПАСЕ не вернется… Украинская дипломатия и украинские парламентарии проводят активную работу… мы не допустим возвращения России», — сказал он.

    Напомним, в начале недели Совет Европы сообщил о возможности снятия санкций с России из-за опасения, что РФ может окончательно покинуть Совет Европы. Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд отметил, что это повлечет за собой негативные последствия для европейских стран, а Европу без России назвал «большим шагом назад».

    Киев на такую позицию Совета Европы отреагировал болезненно, заявив о «деградации Европы».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #пасе #европа
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