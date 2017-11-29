Киев объяснил антиукраинскую риторику Польши проблемами в ЕС

Киев, 29 ноября. Конфликт между Варшавой и Киевом можно урегулировать исключительно дипломатическими путями. Об этом журналистам заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

По словам политика, украинская сторона якобы не заинтересована в ссорах со своими стратегическими партнерами.

«Поэтому мы стараемся очень спокойно вести диалог с Варшавой, чтобы уладить заявления польских представителей определенных политических кругов. Мы считаем, что наше стратегическое партнерство гораздо важнее, чем временные определенные сложности», — отметил он в эфире «Пятого канала».

При этом Елиссев предположил, что польская сторона якобы пытается «отвлечь внимание» от своих проблем внутри Евросоюза с помощью антиукраинской риторики.

Напомним, ранее глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский рассказал о том, что Евросоюз поддержит Россию в том случае, если Брюсселю придется выбирать между Москвой и Киевом. Политик также указал на то, что польско-украинские отношения значительно ухудшились из-за запрета на проведение эксгумаций в местах захоронений на территории Украины.