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Политика
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Украина
Киев объяснил антиукраинскую риторику Польши проблемами в ЕС
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    Киев объяснил антиукраинскую риторику Польши проблемами в ЕС

    15:38  29 Ноября 2017
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    Киев объяснил антиукраинскую риторику Польши проблемами в ЕС

    Киев, 29 ноября. Конфликт между Варшавой и Киевом можно урегулировать исключительно дипломатическими путями. Об этом журналистам заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

    По словам политика, украинская сторона якобы не заинтересована в ссорах со своими стратегическими партнерами.

    «Поэтому мы стараемся очень спокойно вести диалог с Варшавой, чтобы уладить заявления польских представителей определенных политических кругов. Мы считаем, что наше стратегическое партнерство гораздо важнее, чем временные определенные сложности», — отметил он в эфире «Пятого канала».

    При этом Елиссев предположил, что польская сторона якобы пытается «отвлечь внимание» от своих проблем внутри Евросоюза с помощью антиукраинской риторики.

    Напомним, ранее глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский рассказал о том, что Евросоюз поддержит Россию в том случае, если Брюсселю придется выбирать между Москвой и Киевом. Политик также указал на то, что польско-украинские отношения значительно ухудшились из-за запрета на проведение эксгумаций в местах захоронений на территории Украины.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #украина
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