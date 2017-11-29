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Политика
«Не проще ли сдать Мариуполь?»: россияне отреагировали на требование Киева «запретить» мост в Крым
Украина
Посол США объяснила, чем Крымский мост мешает Украине
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    Посол США объяснила, чем Крымский мост мешает Украине

    15:18  29 Ноября 2017
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    Посол США объяснила, чем Крымский мост мешает Украине

    Киев, 29 ноября. Посол США на Украине Мари Йованович заявила, что возведение Россией моста через Керченский пролив существенно ограничивает транспортное сообщение Украины с международными рынками.

    Как пояснила дипломат, строительство моста препятствует доставке грузов в украинские порты на Азовском море, которые играют важную роль в схеме поставки украинского угля, металла и зерна на международные рынки, передает «Интерфакс-Украина».

    Дипломат считает, что Украина имеет право на свободный доступ к своим портам, свободное судоходство и доступ к «собственному имуществу и природным ресурсам», а Крымский мост мешает этому.

    Кроме того, Йованович заявила, что Россия якобы ворует украинский газ, так как захватила газовые платформы, функционирующие в «исключительно украинской экономической зоне».

    Напомним, Украина пытается любой ценой воспрепятствовать строительству Крымского моста через Керченский пролив, который должен связать Крым с Краснодарским краем. Теперь в Киеве изобрели «новый способ», который, как им кажется, может сработать — подключить к борьбе с мостом западных партеров Украины. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков объяснил, почему заявления Украины о якобы «незаконности» возведения Крымского моста не соответствуют истине, а значит, Киеву не удастся оспорить строительство в международных судах.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #украина #экономика
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