Киев, 29 ноября. Посол США на Украине Мари Йованович заявила, что возведение Россией моста через Керченский пролив существенно ограничивает транспортное сообщение Украины с международными рынками.

Как пояснила дипломат, строительство моста препятствует доставке грузов в украинские порты на Азовском море, которые играют важную роль в схеме поставки украинского угля, металла и зерна на международные рынки, передает «Интерфакс-Украина».

Дипломат считает, что Украина имеет право на свободный доступ к своим портам, свободное судоходство и доступ к «собственному имуществу и природным ресурсам», а Крымский мост мешает этому.

Кроме того, Йованович заявила, что Россия якобы ворует украинский газ, так как захватила газовые платформы, функционирующие в «исключительно украинской экономической зоне».

Напомним, Украина пытается любой ценой воспрепятствовать строительству Крымского моста через Керченский пролив, который должен связать Крым с Краснодарским краем. Теперь в Киеве изобрели «новый способ», который, как им кажется, может сработать — подключить к борьбе с мостом западных партеров Украины. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков объяснил, почему заявления Украины о якобы «незаконности» возведения Крымского моста не соответствуют истине, а значит, Киеву не удастся оспорить строительство в международных судах.