Ирак: правительственные войска зачищают от ИГИЛ провинцию Дияла

Багдад, 29 ноября. Армия Ирака продолжает зачистку района Аль-Макдадия от боевиков «Исламского государства»1.

По данным сирийского информационного агентства «САНА» иракские правительственные войска в ходе столкновений в районе Аль-Макдадия к северо-востоку от населенного пункта Баакуба уничтожили большое количество боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Командующий военной операцией в данном регионе Мазхар аль-Азави сообщил журналистам, что беженцы из этой области уже начали возвращаться в свои дома. В районе Аль-Карма после завершения зачистки от мин и самодельных взрывных устройств местные жители снова могут чувствовать себя в безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.