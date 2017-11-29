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Весь мир
Ирак: правительственные войска зачищают от ИГИЛ провинцию Дияла
Весь мир
Ирак: правительственные войска зачищают от ИГИЛ провинцию Дияла
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    Ирак: правительственные войска зачищают от ИГИЛ провинцию Дияла

    15:14  29 Ноября 2017
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    Ирак: правительственные войска зачищают от ИГИЛ провинцию Дияла

    Багдад, 29 ноября. Армия Ирака продолжает зачистку района Аль-Макдадия от боевиков «Исламского государства»1.

    По данным сирийского информационного агентства «САНА» иракские правительственные войска в ходе столкновений в районе Аль-Макдадия к северо-востоку от населенного пункта Баакуба уничтожили большое количество боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Командующий военной операцией в данном регионе Мазхар аль-Азави сообщил журналистам, что беженцы из этой области уже начали возвращаться в свои дома. В районе Аль-Карма после завершения зачистки от мин и самодельных взрывных устройств местные жители снова могут чувствовать себя в безопасности.

    Ирак: правительственные войска зачищают от ИГИЛ провинцию Дияла

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #дияла
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