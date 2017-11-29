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Политика
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#Соцсети
В моем дневнике есть Йода и Сталин: американцы высмеяли статью NYT о Родченкове
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    В моем дневнике есть Йода и Сталин: американцы высмеяли статью NYT о Родченкове

    15:24  29 Ноября 2017
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    В моем дневнике есть Йода и Сталин: американцы высмеяли статью NYT о Родченкове

    Нью-Йорк, 29 ноября. Издание The New York Times опубликовало выдержки из так называемых «допинговых дневников» скрывающегося в Соединенных Штатах информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

    Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, который на сегодняшний день прячется в США и проходит по программе защиты свидетелей Федерального бюро расследований, в своих так называемых «дневниках» рассказывает о том, как якобы обсуждал систему сокрытия допинг-нарушений с российскими спортивными функционерами. 

    В моем дневнике есть Йода и Сталин: американцы высмеяли статью NYT о Родченкове

    Из записей следует, что Родченков якобы общался на эту тему и с экс-министром спорта России Виталий Мутко.

    Статья вызвала недоумение у американцев, которые активно обсуждают новость и не понимают, как «умный парень, как Родченков», мог оставить такие важные улики. Пользователи Сети удивились такому повороту событий. 

    «Я не понимаю, почему Родченков вел дневник о допинге  — это не имеет смысла. А преступники ведут дневники своей незаконной деятельности? Родченков  — умный парень, почему он написал о своей вине?», — написал один из пользователей. 

    В моем дневнике есть Йода и Сталин: американцы высмеяли статью NYT о Родченкове

    Еще один удивленный пользователь пошутил на этот счет: «Отлично, но вы должны прочитать мой дневник. Там встречаются Мастер Йода и даже Сталин». 

    В моем дневнике есть Йода и Сталин: американцы высмеяли статью NYT о Родченкове

    Ранее в Следственном комитете России заявили, что Родченков мог сфальсифицировать базу данных российских атлетов. 

    Автор: Дана Балан
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    #допинг #спорт #родченков #соцсети #nyt #американцы #дневники
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