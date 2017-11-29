В моем дневнике есть Йода и Сталин: американцы высмеяли статью NYT о Родченкове

Нью-Йорк, 29 ноября. Издание The New York Times опубликовало выдержки из так называемых «допинговых дневников» скрывающегося в Соединенных Штатах информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

The damning diary that could upend the Winter Olympics https://t.co/lcvWZ7QUfn — The New York Times (@nytimes) November 28, 2017

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, который на сегодняшний день прячется в США и проходит по программе защиты свидетелей Федерального бюро расследований, в своих так называемых «дневниках» рассказывает о том, как якобы обсуждал систему сокрытия допинг-нарушений с российскими спортивными функционерами.

Из записей следует, что Родченков якобы общался на эту тему и с экс-министром спорта России Виталий Мутко.

Статья вызвала недоумение у американцев, которые активно обсуждают новость и не понимают, как «умный парень, как Родченков», мог оставить такие важные улики. Пользователи Сети удивились такому повороту событий.

«Я не понимаю, почему Родченков вел дневник о допинге — это не имеет смысла. А преступники ведут дневники своей незаконной деятельности? Родченков — умный парень, почему он написал о своей вине?», — написал один из пользователей.

Еще один удивленный пользователь пошутил на этот счет: «Отлично, но вы должны прочитать мой дневник. Там встречаются Мастер Йода и даже Сталин».

Ранее в Следственном комитете России заявили, что Родченков мог сфальсифицировать базу данных российских атлетов.