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Общество
Названо имя автора «Тотального диктанта» в 2018 году
Общество
Названо имя автора «Тотального диктанта» в 2018 году
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    Названо имя автора «Тотального диктанта» в 2018 году

    15:00  29 Ноября 2017
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    Названо имя автора «Тотального диктанта» в 2018 году

    Москва, 29 ноября. Автором «Тотального диктанта» в 2018 году станет писательница Гузель Яхина. Об этом в среду заявила руководитель проекта Ольга Ребковец.

    «Руководствуемся мы при выборе одним простым моментом: мы хотим знакомить участников диктанта с по-настоящему хорошей современной русской литературой. Я очень рада вам представить автора «Тотального диктанта» Гузель Яхину», — отметила она.

    Названо имя автора «Тотального диктанта» в 2018 году

    По словам Ребковец, для каждого тотального диктанта со следующего года будет также выбираться своя столица, где планируется проводить мероприятие. Столица будет определена голосованием на официальном сайте «Тотального диктанта».  В настоящее время среди наиболее вероятных кандидатов называются Иркутск, Владивосток, Таллин, Тюмень и Пермь. Напомним, что «Тотальный диктант» состоится 14 апреля 2018 года в 80 странах мира. 

    Автор: Геннадий Плющев
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    #тотальный диктант #яхина
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