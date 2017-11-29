Названо имя автора «Тотального диктанта» в 2018 году

Москва, 29 ноября. Автором «Тотального диктанта» в 2018 году станет писательница Гузель Яхина. Об этом в среду заявила руководитель проекта Ольга Ребковец.

«Руководствуемся мы при выборе одним простым моментом: мы хотим знакомить участников диктанта с по-настоящему хорошей современной русской литературой. Я очень рада вам представить автора «Тотального диктанта» Гузель Яхину», — отметила она.

По словам Ребковец, для каждого тотального диктанта со следующего года будет также выбираться своя столица, где планируется проводить мероприятие. Столица будет определена голосованием на официальном сайте «Тотального диктанта». В настоящее время среди наиболее вероятных кандидатов называются Иркутск, Владивосток, Таллин, Тюмень и Пермь. Напомним, что «Тотальный диктант» состоится 14 апреля 2018 года в 80 странах мира.