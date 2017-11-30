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«Электромайдан» 2.0: USAID готовит реформы в сфере электроэнергии в Армении
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    «Электромайдан» 2.0: USAID готовит реформы в сфере электроэнергии в Армении

    10:00  30 Ноября 2017  /обновлено: 10:58  30 Ноября 2017
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    Электромайдан 2.0? USAID проведет реформы в Армении в сфере электроэнергии

    Правительство США в лице Агентства по международному развитию (USAID) в Армении найдет до конца ноября 2017 года НКО для реализации некоторых реформ в сфере электроэнергии. Соответствующая информация содержится в американских правительственных документах. Примечательно, что агентство США, которое планирует реформы в Ереване, в настоящий момент запрещено в России.

    По знакомым мотивам

    Напомним, два года назад летом тысячи армян вышли на улицы Еревана, протестуя против решения властей повысить тарифы на электроэнергию.

    Протесты начались из-за того, что компания «Электросети Армении» обратилась в регулирующую комиссию с предложением поднять цены на электроэнергию в республике на целых 40%.

    Сразу же после скандала комиссия согласилась на поднятие тарифов лишь на 16%. Аналогичные действия правительство и комиссия предпринимали неоднократно — например, сначала выставляли высокие требования, а после критики со стороны обычных граждан и СМИ — якобы «незначительно» повышали тарифы на газ, воду или электроэнергию.

    Тогда протесты в Ереване даже сравнивали с событиями на Украине.

    Электромайдан 2.0? USAID проведет реформы в Армении в сфере электроэнергии

    Спешат на помощь

    По следам напряженной ситуации в Ереване, сложившейся два года назад, США решили провести либерализацию рынка электроэнергии в Армении.

    «Деятельность будет сосредоточена на оказании помощи в создании необходимой правовой нормативной базы, создании рыночных правил, процедур и программного обеспечения, а также предоставлении необходимого обучения и консультаций для поддержки плавного перехода на открытый рынок», — говорится в документе USAID.

    Электромайдан 2.0? USAID проведет реформы в Армении в сфере электроэнергии

    Американцы планируют «оказать содействие правительству Армении и энергетическим организациям» для улучшения экономического развития страны.

    Но не тут-то было…

    Несмотря на то, что USAID запрещено в России из-за подрывной деятельности, которую ведут фонды, получающие от него финансирование, агентство продолжает работать, в том числе на территории многих постсоветских стран.

    Ранее даже члены конгресса США усомнились, что агентство занимается благотворительной деятельностью за рубежом. По этой причине американские законодатели даже направили письмо в Госдеп с просьбой провести расследование, осуществлял ли Вашингтон вмешательство во внутренние политические процессы иностранных государств с помощью USAID.

    «Мы просим вас (госсекретаря США Рекса Тиллерсона — прим.) воспользоваться своими полномочиями, чтобы начать расследование, которое прольет свет на распределение денежных средств, выделяемых на продвижение демократии и улучшение государственного управления, а также изучить программы, счета и деятельность многочисленных американских организаций, участвующих в подобной деятельности», — говорится в письме членов конгресса.

    Автор: Анжелина Григорян
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    #сша #армения #usaid #электромайдан
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