«Электромайдан» 2.0: USAID готовит реформы в сфере электроэнергии в Армении

Правительство США в лице Агентства по международному развитию (USAID) в Армении найдет до конца ноября 2017 года НКО для реализации некоторых реформ в сфере электроэнергии. Соответствующая информация содержится в американских правительственных документах. Примечательно, что агентство США, которое планирует реформы в Ереване, в настоящий момент запрещено в России.

По знакомым мотивам

Напомним, два года назад летом тысячи армян вышли на улицы Еревана, протестуя против решения властей повысить тарифы на электроэнергию.

Протесты начались из-за того, что компания «Электросети Армении» обратилась в регулирующую комиссию с предложением поднять цены на электроэнергию в республике на целых 40%.

Сразу же после скандала комиссия согласилась на поднятие тарифов лишь на 16%. Аналогичные действия правительство и комиссия предпринимали неоднократно — например, сначала выставляли высокие требования, а после критики со стороны обычных граждан и СМИ — якобы «незначительно» повышали тарифы на газ, воду или электроэнергию.

Тогда протесты в Ереване даже сравнивали с событиями на Украине.

Спешат на помощь

По следам напряженной ситуации в Ереване, сложившейся два года назад, США решили провести либерализацию рынка электроэнергии в Армении.

«Деятельность будет сосредоточена на оказании помощи в создании необходимой правовой нормативной базы, создании рыночных правил, процедур и программного обеспечения, а также предоставлении необходимого обучения и консультаций для поддержки плавного перехода на открытый рынок», — говорится в документе USAID.

Американцы планируют «оказать содействие правительству Армении и энергетическим организациям» для улучшения экономического развития страны.

Но не тут-то было…

Несмотря на то, что USAID запрещено в России из-за подрывной деятельности, которую ведут фонды, получающие от него финансирование, агентство продолжает работать, в том числе на территории многих постсоветских стран.

Ранее даже члены конгресса США усомнились, что агентство занимается благотворительной деятельностью за рубежом. По этой причине американские законодатели даже направили письмо в Госдеп с просьбой провести расследование, осуществлял ли Вашингтон вмешательство во внутренние политические процессы иностранных государств с помощью USAID.