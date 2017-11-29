Здоровье нормально: Мягков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Москва, 29 ноября. Известный российский актер Андрея Мягков прокомментировал слухи о своей госпитализации.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на собственные источники сообщало, что российский актер театра и кино пожаловался на головные боли. Как сообщили родственники Мягкова, у 79-летнего актера сильно заболела голова.

«Здоровье нормально. Я же вам не говорил, что надо что-то узнавать, что я в больнице. Я не сообщал об этом? Ну и дальше не надо ничего узнавать», — сообщил сам Мягков в интервью газете «Известия».

Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы данная информация распространялась.

Андрей Мягков — народный артист РСФСР, актер театра и кино. Широкую популярность Мягков получил после съемок в картинах советского режиссера Эльдара Рязанова. Россиянам актер знаком по фильмам «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Жестокий романс».