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Здоровье нормально: Мягков прокомментировал сообщения о своей госпитализации
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    Здоровье нормально: Мягков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

    15:13  29 Ноября 2017
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    Здоровье нормально: Мягков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

    Москва, 29 ноября. Известный российский актер Андрея Мягков прокомментировал слухи о своей госпитализации.

    Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на собственные источники сообщало, что российский актер театра и кино пожаловался на головные боли. Как сообщили родственники Мягкова, у 79-летнего актера сильно заболела голова.

    «Здоровье нормально. Я же вам не говорил, что надо что-то узнавать, что я в больнице. Я не сообщал об этом? Ну и дальше не надо ничего узнавать», — сообщил сам Мягков в интервью газете «Известия».

    Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы данная информация распространялась.

    Андрей Мягков — народный артист РСФСР, актер театра и кино. Широкую популярность Мягков получил после съемок в картинах советского режиссера Эльдара Рязанова. Россиянам актер знаком по фильмам «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Жестокий романс».

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #мягков
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