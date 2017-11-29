Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный житель Северодвинска пытался задушить девушку-бармена
Общество
Голодец надеется, что железнодорожное сообщение с Крымом установится в 2019 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Голодец надеется, что железнодорожное сообщение с Крымом установится в 2019 году

    15:28  29 Ноября 2017
    120

    Голодец надеется, что железнодорожное сообщение с Крымом установится в 2019 году

    Москва, 29 ноября. Вице-премьер России Ольга Голодец выразила надежду, что первые поезда отправятся в Крым по мосту через Керченский пролив летом 2019 года.

    «Я надеюсь, что уже летом 2019 года это будет реализовано», — сообщила Голодец в среду РИА Новости.

    Мост через Керченский пролив планируют открыть для автомобилистов в декабре 2018 года. Длина сооружения составит 19 километров, таким образом, мост станет самым протяженным в России. Помимо автомобильной магистрали, по мосту пройдут железнодорожные пути.

    Напомним, ранее в среду Минтранс РФ заявил о том, что до конца 2017 года все пассажирские и грузовые поезда РЖД будут следовать по новому участку железной дороги Журавка-Миллерово, который был построен для того, чтобы российские поезда не проходили по территории Украины.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #крым #керченский мост #ржд
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть