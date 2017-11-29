Голодец надеется, что железнодорожное сообщение с Крымом установится в 2019 году

Москва, 29 ноября. Вице-премьер России Ольга Голодец выразила надежду, что первые поезда отправятся в Крым по мосту через Керченский пролив летом 2019 года.

«Я надеюсь, что уже летом 2019 года это будет реализовано», — сообщила Голодец в среду РИА Новости.

Мост через Керченский пролив планируют открыть для автомобилистов в декабре 2018 года. Длина сооружения составит 19 километров, таким образом, мост станет самым протяженным в России. Помимо автомобильной магистрали, по мосту пройдут железнодорожные пути.

Напомним, ранее в среду Минтранс РФ заявил о том, что до конца 2017 года все пассажирские и грузовые поезда РЖД будут следовать по новому участку железной дороги Журавка-Миллерово, который был построен для того, чтобы российские поезда не проходили по территории Украины.