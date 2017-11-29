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Политика
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Спорт
МОК отстранил трех российских бобслеистов от участия в будущих Олимпиадах
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    МОК отстранил трех российских бобслеистов от участия в будущих Олимпиадах

    15:23  29 Ноября 2017
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    МОК отстранил трех российских бобслеистов от участия в будущих Олимпиадах

    Москва, 29 ноября. Российские бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвира Хузина пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

    Как сообщает в среду пресс-служба организации, результаты российских спортсменов на Играх 2014 года в Сочи были аннулированы. 

    Санкции к российским бобслеистам были применены после расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что победу у российских спортсменов на домашней зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи украсть очень сложно.

    24 ноября Томас Бах пообещал, что решение по вопросу участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года будет справедливым.


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #мок #олимпиада
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