МОК отстранил трех российских бобслеистов от участия в будущих Олимпиадах

Москва, 29 ноября. Российские бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвира Хузина пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

Как сообщает в среду пресс-служба организации, результаты российских спортсменов на Играх 2014 года в Сочи были аннулированы.

Санкции к российским бобслеистам были применены после расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что победу у российских спортсменов на домашней зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи украсть очень сложно.

24 ноября Томас Бах пообещал, что решение по вопросу участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года будет справедливым.



