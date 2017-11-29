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Политика
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Политика
Циничная математика: американца в России пристыдили за идею о «100 тысячах жертв» в войне с КНДР
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    Циничная математика: американца в России пристыдили за идею о «100 тысячах жертв» в войне с КНДР

    16:45  29 Ноября 2017
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    Американец призвал Трампа совершить «упредительный удар» по КНДР, чтобы жертв было не больше 100 тысяч

    В эфире российского ТВ американский публицист Марк Наклз рекомендовал своему президенту Дональду Трампу начать войну с Северной Кореей прямо сейчас, потому что «потом будет поздно», так как число жертв пойдет на миллионы.

    Обсуждая испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», проведенное Пхеньяном накануне, гости программы «Время покажет» на Первом канале согласились, что КНДР сделала вызов мировому доминированию США.

    «Северная Корея заинтересована в обострении отношений с США, потому что это обострит взаимоотношения США с Китаем, от которого она зависит энергетически. А Китаю не выгодно, чтобы в Южной Корее были американские системы ПРО», — считает политолог Дмитрий Абзалов, возглавляющий Центр стратегических коммуникаций.

    А мнение о том, как должен ответить на поведение Пхеньяна Вашингтон, в прямом эфире российского ТВ высказал американский публицист Марк Наклз. Он сказал, что угрозы, которые озвучил Трамп после первых ядерных испытаний КНДР, ничего не значат.

    «Во-первых, Трамп некомпетентный, он не знает, как разобраться с проблемой Северной Кореи. А есть только одно решение — упреждающий удар», — заявил американец.

    «Слава богу, что вы никогда не станете президентом США», — прокомментировал это заявление ведущий программы Артем Шейнин. Но господин Наклз продолжил: «Потом будет поздно. Есть два выбора — или война сейчас, и результат будет 100 тысяч жертв. Или большая война, но позже, с десятками миллионов жертв. Это математика».

    Такая циничная математика возмутила всю студию. Но Артем Шейнин напомнил, что подобные подсчеты американцы уже вели, уничтожив 140 тысяч японцев в Хиросиме и Нагасаки.

    «Этот человек живет в каком-то своем мирке. Говорит, математика — 100 тысяч туда, 100 тысяч сюда, не понимая, что никакими 100 тысячами жертв не ограничится. Я хочу оставить эту чудовищную математику в стороне», — сказал ведущий программы «Время покажет».

    Автор: Марина Степанова
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