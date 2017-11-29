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Общество
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Политика
Москва призвала Пхеньян прекратить ракетно-ядерные испытания
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    Москва призвала Пхеньян прекратить ракетно-ядерные испытания

    14:48  29 Ноября 2017
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    Москва призвала Пхеньян прекратить ракетно-ядерные испытания

    Москва, 29 ноября. Москва призывает Пхеньян прекратить ракетно-ядерные испытания, а все стороны, вовлеченные в ситуацию вокруг КНДР, отказаться от провокационных действий, заявили в среду в МИД РФ.

    В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на фоне постоянной военной активности США и союзных им государств вблизи от границ Северной Кореи в настоящее время особенно важно избегать любого рода провокаций, которые могут привести к усилению напряженности в регионе, пишет газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт МИД РФ.

    «Настоятельно призываем КНДР прекратить ракетно-ядерные испытания, а США и Республику Корея — воздержаться от проведения анонсированных на начало декабря беспрецедентных по масштабу внеплановых военно-воздушных учений, которые лишь накалят и без того взрывоопасную обстановку», — говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

    Москва призвала Пхеньян прекратить ракетно-ядерные испытания

    МИД РФ также подчеркивает, что позиция Москвы по вопросу урегулирования ситуации вокруг Северной Кореи остается прежней. Россия выступает за «упорную и энергичную» политико-дипломатическую работу по поиску долгосрочного и взаимоприемлемого решения.

    «Призываем все стороны безотлагательно приступить к реализации российской «дорожной карты» корейского урегулирования. Не видим этому разумной альтернативы», — отмечается в заявлении.

    Напомним, утром в среду по личному распоряжению Ким Чен Ына в КНДР был произведен запуск баллистической ракеты «Хвасон-15». Она пролетела 950 километров, достигнув максимальной высоты в 4475 километров, и упала в 250 километрах от японской префектуры Аомори.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #кндр #мид рф #ядерная угроза
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