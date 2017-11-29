В администрации Порошенко дали оценку «непредсказуемой» обстановке в Донбассе

Киев, 29 ноября. Обстановка в зоне военного конфликта в Донбассе по-прежнему остается непредсказуемой. Об этом заявил в среду заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Ситуация в Донбассе, как говорят, непредсказуемая, она то обостряется, то идет определенная деэскалация», — объяснил он в эфире «Пятого канала».

По словам украинского политика, Киев активно работает с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для того, чтобы добиться полного прекращения огня.

«К сожалению, пока что этого не наблюдается… Конечно, такой эскалации, как была, например, в начале 2015 года, даже в 2016 году, нет», — оценил обстановку Елисеев.

Напомним, ранее представители Донецкой народной республики проинформировали о том, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины 14 раз нарушили перемирие в Донбассе.